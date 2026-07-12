Telecronisti Sinner-Zverev: chi commenta su Tv8 e Sky la finale di Wimbledon 2026

Il programma e i telecronisti di Sinner-Zverev, la finale del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2026. Jannik va a caccia di uno storico bis sul Centre Court dell’All England Club, dove un anno fa riuscì a sconfiggere Carlos Alcaraz. Questa volta dall’altra parte della rete trova il tedesco recente vincitore del Roland Garros. Per Zverev si tratta della prima finale ai Championships. I precedenti vedono l’italiano in vantaggio 10-4 dopo essere uscito vincitore dagli ultimi nove scontri diretti. Nessuno di questi si è giocato però sull’erba, superficie sulla quale il matchup tra i due è inedito.

PROGRAMMA E TELECRONISTI SINNER-ZVEREV

La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming sulla piattaforma NOW come da due settimane a questa parte tutto il torneo. Ma – così come accaduto per la semifinale di Jannik contro Djokovic – sarà possibile seguire la diretta anche in chiaro su Tv8.

A commentare la finale di Wimbledon, sia su Sky che su Tv8, sarà Elena Pero con il commento tecnico di Paolo Bertolucci e Ivan Ljubicic. Si inizia alle 17:00 italiane, con pre-partita dalle 16 con Anteprima Sky Tennis Show e alle 16.30 con Sky Tennis Show, con la padrona di casa Eleonora Cottarelli accompagnata dai talent Renzo Furlan e Boris Becker. Gli stessi saranno poi protagonisti anche dello studio post-partita, sempre con collegamenti in diretta dall’Inghilterra.