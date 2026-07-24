WTA 125 Palermo 2026: Bronzetti torna in semifinale, battuta Kabbaj

Lucia Bronzetti e Palermo, un legame speciale: con la vittoria contro Yasmine Kabbaj per 6-3 2-6 6-0 ai quarti di finale del WTA 125 di Palermo 2026 torna alle semifinali dello storico torneo siciliano dopo l’edizione del 2022, quando si fermò solo in finale.

Si tratta della terza semifinale WTA della stagione, tutte a livello 125, tutte in Italia (Bari, Moderna e Roma, all’ATV Bancomat Open 2026) e tutte nel mese di luglio. Con questo risultato, la romagnola può stabilizzare la sua posizione in top 120 della classifica mondiale, e il suo obiettivo del ritorno in top 100 sarebbe davvero vicino con la vittoria del torneo: arriverebbe intorno alla posizione 106, in attesa degli altri risultati della settimana sul circuito WTA.

Sulla via del ritorno

Il livello del 2024, anno del best ranking in carriera al numero 46, non è scomparso nel nulla, ha solo bisogno di fiducia e salute fisica. Certo non è poco, ma il ritmo che la nazionale azzurra (due volte campionessa di Billie Jean King Cup 2024 e 2025) è in grado di tenere quando si sente in palla, sia di dritto che di rovescio e rimanendo vicina al campo, non può che meritare un’abbondante top 100.

Il tabellone

Per centrare la terza finale consecutiva dopo quelle perse a Modena e all’ATV Bancomat Open di Roma, Bronzetti se la dovrà vedere con la vincente del match tra la francese Fiora Ferro e la tedesca Mina Hodzic: sarebbe la prima sfida con entrambe.