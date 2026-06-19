WTA 500 Berlino 2026: Sabalenka col brivido, Bartunkova battuta in rimonta

Aryna Sabalenka si salva sull’orlo del baratro. La numero uno del mondo passa in rimonta su Nikola Bartunkova, con il punteggio di 2-6 7-6(2) 6-4 in poco meno di due ore e mezza, nei quarti di finale del WTA 1000 di Berlino. La bielorussa, dopo aver perso il primo parziale, si trova sotto 4-0 nel secondo ma ribalta la situazione e vince il set al tie break. Le difficoltà non finiscono qui, però, con Sabalenka costretta a strappare tre volte il servizio alla propria avversaria per ottenere il successo nel set decisivo. Una partita che può rivelarsi decisiva in ottica futura dal punto di vista mentale, ricordando anche la cocente sconfitta in semifinale al Roland Garros contro Diana Shnaider di non molto tempo fa. La sfida con Jessica Pegula nel prossimo turno sarà un ottimo test, in questo senso, per verificare ulteriormente lo stato di forma della quattro volte campionessa Slam.