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Arnaldi in semifinale al Roland Garros 2026: quanto guadagna? Punti, soldi e montepremi

Tommaso Vitali
By Tommaso Vitali
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Matteo Arnaldi al Roland Garros 2026
Matteo Arnaldi - Foto Pawel Andrachiewicz/ipa-agency.net

Matteo Arnaldi avanza in semifinale al Roland Garros 2026. Il tennista sanremese ha eliminato Matteo Berrettini, costretto al ritiro nel match di quarti sul Philippe-Chatrier. Prima semifinale Slam in carriera per l’azzurro, che per un posto nell’ultimo atto del torneo affronterà Flavio Cobolli.

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ARNALDI IN SEMIFINALE A PARIGI: PUNTI, SOLDI E MONTEPREMI

Con la semifinale raggiunta a Parigi, Matteo Arnaldi si è assicurato un assegno di 75o.000 euro. Un risultato che gli consente inoltre di conquistare 800 punti ATP che gli permettono di rientrare virualmente nella Top 35 mondiale.

MONTEPREMI E PUNTI RANKING ROLAND GARROS 2026

PRIMO TURNO – €87,000 – 10 punti

SECONDO TURNO –  €130,000 – 50 punti

TERZO TURNO – €187,000 – 100 punti

OTTAVI DI FINALE –  €285,000 – 200 punti

QUARTI DI FINALE –  €470,000 – 400 punti

SEMIFINALE – €750,000 – 800 punti

FINALE –  €1,400,000 – 1300 punti

VITTORIA –  €2,800,000 – 2000 punti

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