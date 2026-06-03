Arnaldi in semifinale al Roland Garros 2026: quanto guadagna? Punti, soldi e montepremi

Matteo Arnaldi avanza in semifinale al Roland Garros 2026. Il tennista sanremese ha eliminato Matteo Berrettini, costretto al ritiro nel match di quarti sul Philippe-Chatrier. Prima semifinale Slam in carriera per l’azzurro, che per un posto nell’ultimo atto del torneo affronterà Flavio Cobolli.
ARNALDI IN SEMIFINALE A PARIGI: PUNTI, SOLDI E MONTEPREMI
Con la semifinale raggiunta a Parigi, Matteo Arnaldi si è assicurato un assegno di 75o.000 euro. Un risultato che gli consente inoltre di conquistare 800 punti ATP che gli permettono di rientrare virualmente nella Top 35 mondiale.
MONTEPREMI E PUNTI RANKING ROLAND GARROS 2026
PRIMO TURNO – €87,000 – 10 punti
SECONDO TURNO – €130,000 – 50 punti
TERZO TURNO – €187,000 – 100 punti
OTTAVI DI FINALE – €285,000 – 200 punti
QUARTI DI FINALE – €470,000 – 400 punti
SEMIFINALE – €750,000 – 800 punti
FINALE – €1,400,000 – 1300 punti
VITTORIA – €2,800,000 – 2000 punti