ATP 250 Eastbourne 2026, Draper rialza la testa: prima semifinale nel circuito dopo oltre un anno

Jack Draper si è rimesso in marcia. Il britannico, alla sua prima esperienza con Andy Murray al fianco, sembra aver ritrovato i ritmi di un tempo e, con la vittoria su Gabriel Diallo 6-1 6-4 ai quarti di finale dell’ATP 250 di Eastbourne 2026, è riapprodato in semifinale nel circuito dopo più di un anno. L’ultima risaliva al Queen’s, nel giugno 2025, quando fu sconfitto da Jiri Lehecka.

Non ci poteva essere notizia migliore per i fan britannici e per Draper stesso. Il suo 2026, condizionato non poco dai continui infortuni, sembrava destinato a portarlo in acque torbide fino a farlo sparire dai radar, ma l’ingresso del tre volte campione Slam nel proprio box sembra aver restituito al 24enne di Londra una nuova carica adrenalinica. Sceso alla posizione numero 160 del ranking, Jack ha bisogno di punti per risalire la china e un trionfo sul verde di Eastbourne rimetterebbe le cose in sesto prima di Wimbledon 2026. È sul prato dei Championships che servirà dimostrare (davvero) di esser tornati.

Il suo percorso nel torneo passa ora per la semifinale contro il vincente della sfida tra Ugo Humbert e Quentin Halys. In ballo c’è molto più di una finale.