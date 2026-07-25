Bublik, a Kitzbuhel la 17esima finale ATP della carriera contro il 17esimo avversario diverso

All’ATP 25o di Kitzbuhel 2026, il kazako Alexander Bublik giocherà la seconda finale del suo 2026, dopo il titolo conquistato a inizio anno nel 25o di Hong Kong battendo in finale Lorenzo Musetti. Si tratta della 17esima finale (9-6) della carriera a livello ATP, in cui affronterà il francese Quentin Halys (n.83 ATP), il 17esimo avversario diverso all’atto finale di un torneo del circuito maggiore. Percorso netto fino a questo momento per Bublik, capace di superare in ordine Diaz Acosta, Molcan e Etcheverry senza lasciare per strada nemmeno un set.

Situazione analoga per Halys che, non essendo tra le teste di serie, ha giocato un turno in più e ha battuto Djere, Vacherot (quarto successo contro un Top 20), Navone, e Hanfmann in due set per raggiungere la seconda finale ATP della carriera, dopo il match perso contro Matteo Berrettini all’ATP 250 di Gstaad 2024.

I due si sono affrontati una sola volta in carriera, proprio in questa stagione al secondo turno del 250 di Gstaad, incontro terminato con la vittoria in rimonta del francese per 6-7(4) 6-4 7-6(5).