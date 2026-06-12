ATP 250 Stoccarda 2026: Fritz rischia, ma ferma Bellucci al terzo set

Mattia Bellucci ci è andato vicino, ma non è bastato: in semifinale all’ATP 250 di Stoccarda ci va Taylor Fritz, vincitore con il punteggio di 5-7 7-5 7-5.

A causa dei problemi al ginocchio, per Fritz si tratta del primo torneo dal Masters 1000 di Miami in cui vince più di due partite. È inoltre il secondo anno consecutivo che va in semifinale a Stoccarda, dove l’anno scorso ha vinto il titolo in finale con Alexander Zverev.

Niente da fare per Bellucci, che da questo torneo si porta via tre ottimi match e l’ennesima prova di essere a sua volta un vero erbivoro.

MOMENTI CHIAVE

Partita dominata dai servizi, si è decisa su pochissimi punti: nel primo set l’azzurro è stato bravissimo a cancellare le 5 palle break concesse e a concretizzare le poche chance avute a disposizione. Da quel momento il numero 9 del mondo ha cominciato a essere quasi intoccabile al servizio, salvo per una palla break sul 5 pari del secondo set che avrebbe inciso e non poco.

Sopravvissuto a un’altra maratona (2 ore e 27 minuti) dopo quella con Martin Landaluce, lo statunitense se la giocherà contro Alexander Bublik per un posto in finale. Con questo successo, Fritz si è anche assicurato il nono posto nel ranking ATP, insidiato da Flavio Cobolli nel live ranking.