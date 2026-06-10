Sinner: esami eccellenti, ora allenamenti in vista di Wimbledon

Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli esami svolti da Jannik Sinner all’ospedale San Raffaele di Milano avrebbero dato esiti eccellenti. L’italiano, infatti, ha svolto due giornate di controlli nel capoluogo lombardo. Questi non avrebbero evidenziato alcuna patologia e gli indicatori sarebbero ottimi. Il numero 1 al mondo tornerà quindi a Monte-Carlo per allenarsi e per preparare Wimbledon. A Londra, Sinner difenderà il titolo e i 2000 punti conquistati nel 2025 e, vista l’assenza di Carlos Alcaraz, sarà il grande favorito della vigilia.