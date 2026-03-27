Challenger Napoli 2026: Cinà ko contro Sachko nei quarti

Non inizia nel migliore dei modi la giornata dei quarti di finale al Challenger 125 di Napoli 2026 perché, da favorito, esce di scena Federico Cinà che, sul lungo, ha pagato qualche errore di troppo contro l’ucraino Vitaliy Sachko. 6-2 4-6 6-1 il punteggio in favore del 28enne che, dopo aver battuto un altro italiano molto atteso come Andrea Pellegrino, ritrova morale dopo un inizio di stagione da dimenticare, che lo vedeva a zero vittorie nei tabelloni principali, sia ATP sia Challenger.

Inizio perfetto di Sachko

Primo set circolare per Cinà, che inizia male e finisce anche peggio, con un break in entrambi i casi. Il tennis di Sachko è pulito, spoglio di errori gravi e più aggressivo di quello del tennista siciliano, che, dal canto suo, è molto discontinuo al servizio.

Il cerchio negativo si apre con il passaggio a vuoto nel secondo gioco della partita, primo al servizio per Cinà, e prosegue con game perlopiù interlocutori fino al settimo.

Qui arrivano le prime opportunità per l’italiano, che per la prima volta va sopra nel punteggio in un turno di battuta dell’ucraino. Il tennista di Kremenchuk, però, non si scompone e lo vince senza concedere palle break. Il cerchio si chiude pochi minuti dopo con il secondo passaggio a vuoto di Cinà, il quale, dopo uno smash tirato fuori campo e un doppio fallo, perde il set 6-2.

Riscossa di Cinà

All’alba del secondo set, come spesso accade, la sensazione è quella che si giochi ancora sugli stessi ritmi del primo. Sachko apre nuovamente con un game ai vantaggi che, come nel primo parziale, riesce a chiudere, ma in questo caso non è seguito da un break. Cinà, infatti, forse ancora tramortito dalla prima mezz’ora di gioco da dimenticare, rischia di perdere il servizio per la seconda volta di fila, ma riesce a salvarsi (complici anche alcuni errori dell’avversario).

È in questo momento che gira il set: il pubblico partenopeo si fa sentire, il giocatore di casa fa il pugno verso il proprio angolo e Sachko inizia ad avere qualche incertezza. Nel quinto game arriva il break in favore di Cinà, che però si fa raggiungere nuovamente in quello successivo. Un lungo sesto gioco che sembra ridare coraggio all’ucraino, il quale chiude rapidamente il settimo. Il siciliano classe 2007, però, resta sul pezzo e agguanta l’opportunità, un’altra, nel nono gioco: break e set chiuso poco dopo, 6-4 Cinà.

Cinà crolla, Sachko chiude

Equilibrio dei primi tre turni di battuta che, però, viene spezzato da un crollo verticale del rendimento di Cinà, il quale, una volta subito il primo break nel quarto gioco, non riesce più a opporre resistenza a un Sachko tornato a far male da fondo. L’italiano, troppo falloso, subisce un altro break nel sesto game, che equivale a game, set e match: 6-2 4-6 6-1 per Vitaliy Sachko, che accede alle semifinali del Challenger 125 di Napoli, dove troverà Medjedovic o Muller.