WTA 250 Rouen 2026, Cocciaretto out contro la numero 209 del ranking

Elisabetta Cocciaretto perde 7-6 4-6 6-4 una partita complicatissima contro la qualificata ucraina Veronika Podrez al primo ingresso nel tabellone principale di un WTA. Per lei si tratta anche della seconda vittoria in carriera nel massimo circuito femminile, la prima contro una Top 50. La tennista marchigiana ha anche richiesto un medical time out verso la fine del secondo set per un problema alla gamba sinistra. L’azzurra non vince due partite di fila nel main draw dello stesso torneo da febbraio, quando si spinse fino ai quarti di finale del WTA 1000 di Doha.
Rendimento altalenante
2026 che continua in altalena per Cocciaretto. Finora, infatti, l’azzurra ha alternato grandissimi risultati – su tutti la vittoria del WTA 250 di Hobart- a cocenti delusioni, come l’uscita di scena al primo turno dell’Australian Open. La classe 2001 è stata anche protagonista della qualificazione alle fasi finali della Billie Jean King Cup: nel tie contro il Giappone ha portato un punto all’Italia sconfiggendo Moyuka Uchijima.