Sinner torna al San Raffaele: proseguono gli accertamenti medici dopo il malore a Parigi

Jannik Sinner è tornato all’ospedale San Raffaele di Milano per ultimare gli accertamenti medici programmati, iniziati nella giornata di lunedì 8 giugno. Accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare dell’ospedale milanese, e da tutto il suo entourage, il numero uno del mondo dovrà completare tutti gli esami previsti.

Dopo il malore accusato al secondo turno del Roland Garros 2026, l’azzurro si è sottoposto a esami ematochimici e diversi controlli generali e cardiologici. Rientrato dalla breve vacanza in Sardegna con la propria fidanzata, Sinner è poi pronto a ripartire con gli allenamenti: la ripresa è prevista per mercoledì 10 giugno a Monte-Carlo, dove inizierà la preparazione per la stagione sull’erba.