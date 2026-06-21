ATP 500 Halle 2026: Tiafoe è perfetto, Fritz cade in finale

Francis Tiafoe trionfa all’ATP 500 di Halle 2026, piega Taylor Fritz 6-4 6-4 in appena un’ora e sette minuti, e mette in bacheca il suo quarto titolo nel tour, il primo a livello ‘500’. Un torneo praticamente perfetto per lo statunitense, protagonista di un cammino immacolato, se non per l’unico set concesso a Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale. Un ottimo segnale per Tiafoe, che entra nuovamente nella Top 20 del ranking e torna ad alzare un trofeo dopo più di tre anni (ultimo a Stoccarda nel 2023). E, in vista di Wimbledon 2026, l’americano arriva con tanta fiducia, veleggiando sulle ali dell’entusiasmo: chissà che possa essere proprio lui la mina vagante sorpresa del torneo.

Il pregevole livello di tennis offerto da Tiafoe in tutta la sua settimana tedesca si riflette anche nella finale contro il connazionale e amico Fritz. Solidità al servizio, fantasia quando serve e un’apprezzabile lucidità nel prendere le giuste decisioni nei momenti cruciali. Nel primo set, fatale è stato il break al settimo gioco, che ha consentito poi a Francis di chiudere sul 6-4. Nel secondo parziale, il numero 9 del mondo, frastornato e senza idee, ha perso il game di apertura e visto scivolare via il match senza opporre troppa resistenza. E, di fronte a un Fritz quasi del tutto rassegnato, a Tiafoe è bastato rimanere in controllo per accompagnare la sfida verso la sua scontata fine.

Per Tiafoe, la preparazione in vista dello Slam londinese proseguirà ora al 250 di Mallorca, dove esordirà martedì 22 giugno dopo il bye al primo turno con il vincente della sfida tra Valentin Royer ed Ethan Quinn