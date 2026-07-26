L’ultima volta che i Top 3 hanno giocato ogni Masters 1000: in Canda non accade dal 2013

Novak Djokovic, Andy Murray e David Ferrer. È l’ultima Top 3 del ranking ad aver disputato il Masters 1000 del Canada, avvenimento che risale all’ormai lontano 2013. Il torneo disputato ad anni alterni tra Montreal e Toronto, infatti, risente della vicinanza con Wimbledon. Circostanza quest’ultima che spesso porta i migliori giocatori al mondo a dare forfait ancor prima dell’inizio del torneo, esattamente come accaduto nel 2025 e nel 2026 con Jannik Sinner. In entrambe le occasioni, infatti, l’italiano ha preferito dedicarsi al recupero delle energie dopo la vittoria del titolo ai Championships, in vista dell’avvicinamento allo US Open. Decisione che ha sollevato anche dei malumori da parte degli organizzatori del torneo canadese.

Criticità anche per Miami e Madrid

Gli altri due Masters che si vedono spesso privati della Top 3 maschile sono Miami e Madrid. Il torneo americano risente della vicinanza con Indian Wells, mentre quello madrileno si trova nella scomoda posizione di crocevia tra Monte-Carlo, Roma e soprattutto il Roland Garros, in un periodo particolarmente intenso della stagione. Questo, sommato alle condizioni particolari in cui si disputa, vede il torneo della Caja Magica spesso messo in ombra dagli altri eventi sul rosso che catturano priorità ed energie dei migliori giocatori. A Miami i Top 3 mancano dal lontano 2014 (Nadal, Djokovic, Wawrinka), a Madrid dal 2019 (Djokovic, Nadal, Zverev).

Tutti gli altri 1000 in calendario, invece, non hanno particolari problemi a riguardo. L’ultima presenza dei Top 3 risale a 2025 e 2026. Solo Shanghai si ferma al 2024. Una questione che, andando oltre la curiosità statistica, solleva di nuovo degli interrogativi su lunghezza ed intensità del calendario.