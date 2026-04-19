ATP 500 Monaco 2026: Cobolli sfida Shelton per il secondo titolo stagionale

La finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera vedrà sfidarsi Flavio Cobolli e Ben Shelton, per quello che potrebbe voler dire, il secondo titolo stagionale per entrambi. L’italiano ha, infatti, trionfato nell’ATP 500 di Acapulco in finale su Frances Tiafoe, mentre lo statunitense ha prevalso su Taylor Fritz nell’ATP 500 di Dallas.

L’azzurro ha convinto a fasi alterne in questa prima fase dell’anno, con l’exploit messicano a farla da padrone, assieme alla semifinale giocata nell’ATP 250 di Delray Beach, in cui è stato sconfitto da Sebastian Korda. Questi buoni riscontri lo hanno issato attualmente al sedicesimo posto della classifica ATP.

Fatta eccezione per il già citato torneo 500 di Dallas, la stagione dell’americano, fino a questo momento, non offre molti spunti, a partire dal deludente Sunshine Double in cui ha disputato solo tre match in totale, con avversari decisamente alla sua portata. Nonostante ciò, mantiene saldamente la sesta posizione del ranking mondiale.

Percorso verso la finale

Nel suo cammino verso l’atto conclusivo del torneo Cobolli non ha ceduto alcun set, con l’ostacolo più grande rappresentato da Alexander Zverev, battuto brillantemente nel turno precedente. Shelton ha dovuto, invece, fronteggiare qualche difficoltà in più, sia all’esordio con il connazionale Emilio Nava, sia nei quarti di finale con Joao Fonseca, in entrambi i casi è riuscito a spuntarla al set decisivo.

I precedenti

Negli scontri diretti lo statunitense è avanti 3-2, con una striscia aperta di tre vittorie consecutive aperta nel febbraio del 2025 nel 500 di Acapulco. Nell’unica sfida giocata, al loro primo incontro, su terra battuta, nell’ATP 250 di Ginevra, Cobolli ha avuto la meglio in tre set.

Già lo scorso anno il ventitreenne originario di Atlanta ha raggiunto la finale in questo torneo, uscendo, però, sconfitto per mano di Alexander Zverev.