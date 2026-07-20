Fils sfida Shelton: “Contro di te su terra vincerei 10 set di fila” (VIDEO)

Arthur Fils e Ben Shelton si sono lanciati una sfida a distanza tramite i canali ufficiali ATP. L’americano, infatti, ha definito il francese “un grande giocatore su terra, che crede di essere più forte di quanto sia“. Il motivo della risposta tagliente, seppur ironica, di Shelton è una scherzosa provazione lanciata da Fils e confermata da entrambi i tennisti. Nel montaggio di due interviste separate, pubblicato da ATP sui social, il classe 2004 infatti ha ammesso: “Ho detto a Ben che secondo me, se giocassimo 10 set in allenamento su terra con condizioni regolari, lui ne vincerebbe uno, massimo due“.

La risposta e i precedenti

“Credo che siano cavolate – ha replicato lo statunitense -. Un po’ troppo sicuro di sé stesso”. Dal canto suo Fils non si è certo tirato indietro, confermando la sua versione dei fatti. Anzi, il francese ha rilanciato la sfida: “Ben, quando vuoi giochiamo questi 10 set e vediamo”. Per il momento non esiste un testa a testa tra Fils e Shelton su terra. I due, infatti, hanno giocato tre volte l’uno contro l’altro, tutte su cemento, due indoor e una outdoor.

Il bilancio dice 2-1 Shelton, con l’ultimo match che risale alla semifinale dell’ATP 500 di Basilea 2024. Dato che i due tennisti che hanno optato per saltare gli ATP 250 su terra subito dopo Wimbledon, la sfida dovrà attendere la stagione sul rosso 2027. Kitzbuhel ed Estoril, infatti, sono le ultime due tappe stagionali su questa superficie. Chissà che, in attesa dei prossimi tornei ufficiali sul rosso, non arrivi la sfida sui 10 set in allenamento. Momentaneamente Fils e Shelton si allenano, ma per preparare al meglio lo swing americano e dimenticare un’edizione di Wimbledon finita prima di quanto sperassero.