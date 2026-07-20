Sinner, nel 2026 uno dei migliori rendimenti al servizio degli ultimi 30 anni

Con i dati aggiornati dopo Wimbledon 2026, Jannik Sinner ha vinto il 94.4% dei propri game al servizio nel corso della stagione 2026. Pur trattandosi di una statistica parziale, dal momento che c’è ancora circa metà stagione da disputare, è il dato migliore della stagione e una delle percentuali migliori dal 1991 ad oggi. L’elemento più impressionante è che gli altri tennisti presenti nella parte alta della speciale classifica per il miglior rendimento stagionale al servizio sono tutti Big Server. Sia al primo che al secondo posto, infatti, compare Ivo Karolvic che nel 2015 vinse il 95.5% dei propri turni di servizio, migliorando il dato del 2007 (94.5%).

La crescita di Sinner

La Top 3 attualmente è chiusa proprio da Jannik Sinner, dietro di lui John Isner 2019 (94.0%) e Milos Raonic 2020 (93.9%). Dal sesto al nono posto compaiono nuovamente Isner (tre volte) e Karlovic, mentre al decimo posto si colloca Nick Kyrgios che nel 2022 conquistò il 92.8% dei game al servizio. Inolte, Sinner è presente altre due volte in questa classifica: 15esimo posto per il suo rendimento nel 2025 (92.0%) e 20esimo posto per il 2024 (91.4%).

Il dato testimonia quindi una crescita costante per il numero 1 al mondo in quello che era il suo fondamentale più altalenante ad inizio carriera. Da tre anni a questa parte infatti, il miglior rendimento al servizio è proprio quello dell’italiano. Da sottolineare anche il balzo tra 2023 e 2024: da un ottimo 87.3% all’eccellente 91.4%. Tuttavia nel 2023 il rendimento miglore nel circuito fu quello di Novak Djokovic (89.1%, 32esimo posto della classifica). Nelle prime 36 posizioni relative a questa statistica non compare nessun altro italiano. Assente anche Carlos Alcaraz.