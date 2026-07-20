WTA 250 Iasi 2026: ritiro per Badosa contro Sherif, il motivo e cosa succede con le scommesse

Ritiro per Paula Badosa nella finale del WTA 250 di Iasi contro Mayar Sherif. La spagnola ha concluso nella maniera più amara il suo percorso nel torneo, chiudendo anticipatamente il suo match dopo essere andata sotto di un set e 0-4 nel secondo. Esulta, invece, Mayar Sherif, che vince il suo decimo match consecutivo a livello WTA e il suo secondo titolo nel circuito in carriera.

RITIRO BADOSA, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

La sfida è regolarmente cominciata, quindi parte dei siti scommesse rimborsa gli esiti (Badosa perdente, Sherif vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo parziale, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.