WTA 250 Atene 2026: Krejcikova incarta Sakkari e vince il primo titolo da Wimbledon 2024

Barbora Krejcikova è tornata finalmente a vincere: la finale del WTA 250 di Atene 2026 contro Maria Sakkari (e il pubblico di casa) per 7-6(5) 6-3 le regala il suo primo titolo da Wimbledon 2o24. È il nono titolo in singolare per l’ex numero 2 del mondo e due volte campionessa Slam (anche al Roland Garros 2021) che nonostante quest’anno abbia saltato due mesi per i soliti problemi alla schiena, ha comunque un record di 20 vittorie e 8 sconfitte nel 2026: un ritmo che potrebbe riportarla vicina alla top 10 se dovesse avere continuità.

Si tratta in ogni caso di un’ottima settimana per Sakkari, che sarà numero 33 dopo questo risultato: ha giocato la prima finale in stagione, e il trend è positivo: l’ex numero 3 del mondo sta cercando di tornare in top 30 dopo averla lasciata nel marzo del 2025.

Il match

Tensione ed equilibrio per tutto il primo set, tie-break compreso, vinto dalla ceca grazie al suo tocco in risposta ed esperienza nei passanti. L’arma in più della padrona di casa, esaltare il pubblico con uno dei suoi numeri atletici, sembrava aver fatto la differenza all’inizio del secondo parziale, con due vincenti da fondo in recupero e un tocco notevole in demi-volée valsi un break, ma l’inerzia è durata poco.

Il ritmo è rimasto alto dall’inizio del match, e Krejcikova è riuscita a trovare sempre più spesso la variazione o l’attacco giusto per buttare giù il muro messo in piedi dalla greca, con il solito stile inconfondibile. Con questo successo, la ceca torna in top 30 (al numero 26 del mondo) e si presenta all’estate nordamericana nella forma psicofisica perfetta per giocare come sa, da top 10, anche nei grandi tornei.