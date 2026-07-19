ATV Bancomat Tennis Open 2026: Bronzetti cede a Jones in finale

Si interrompe proprio in finale il cammino di Lucia Bronzetti all’ATV Bancomat Tennis Open 2026, il WTA 125 di Roma: l’azzurra è uscita sconfitta dalla finale con il punteggio di 6-3 6-1 contro Francesca Jones, che dopo il match non ha dato per scontate le prestazioni della settimana: “Ho giocato due partite fantastiche con le più forti e ho lottato quando è servito con le altre. Sono felicissima di questo titolo”.

A due anni di distanza dall’ultimo trionfo nel WTA 125 di Contrexeville, Lucia Bronzetti aveva l’occasione di mettere un altro trofeo in bacheca ma, come poche settimane fa a Modena, si è dovuta arrendere all’atto conclusivo del torneo.

La britannica sta rapidamente risalendo la china dopo un infortunio alla gamba destra che l’ha fatta scivolare al numero 123 del mondo, dopo aver toccato il suo best ranking di 65 lo scorso febbraio (con questo risultato, nel live ranking WTA, è 113). Ha poi confermato anche il suo ottimo rapporto con il pubblico parlando italiano durante la premiazione, oltre che in campo: Jones aveva ottenuto il suo ultimo titolo WTA al 125 di Palermo 2025.

Il match

Il servizio di Jones è stato l’arma che ha sbilanciato l’equilibrio (oltre il 70% di prime in campo e di punti vinti con la prima): fino al 2-1 del secondo set, Bronzetti non era mai riuscita ad arrivare a palla break sul servizio dell’avversaria (occasioni poi non sfruttate). In una partita così equilibrata, con molti scambi lunghi, la gestione tattica e la lucidità sono stati gli altri fattori decisivi, andati a favore della giocatrice che a messo in campo la maggiore intensità. Dopo le chance di rimonta mancate nella fase centrale del secondo set, la romagnola non è più riuscita a mettere in campo il livello che l’aveva portata fino alla finale.

Parole dal campo

Dal primo quindici la britannica è riuscita ad essere superiore, Dopo aver bissato così la vittoria di pochi mesi fa all’ITF W100 Wiesbaden, Jones ha parlato così dopo la partita: “Lucia e il suo team hanno fatto un lavoro fantastico questa settimana: io e lei abbiamo giocato un grande tennis tutto il torneo, a prescindere da quelli che sono i nostri ranking attuali”. Non solo l’amore per Roma, per Jones il successo ha un sapore speciale perché la sua coach Lourdes Domínguez Lino – questa settimana non presente – ha vinto l’edizione 2010 del torneo: “Me lo sono ricordata quando ho visto la sua foto qui, adesso devono mettere la mia più grande (ride). Questa vittoria è importante perché mi riavvicina alla Top 100, anche se adesso dovrò difendere la vittoria dello scorso anno a Palermo. A fine anno sarò felice se sarò rientrata in Top 100, perché sarebbe importante dopo l’infortunio alla gamba destra che mi ha fermato a inizio anno dopo aver raggiunto il mio best ranking da Top 70”.