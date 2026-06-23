ATP 250 Maiorca 2026, Darderi parte bene: battuto Hanfmann in due set

Luciano Darderi inizia nel migliore dei modi la sua settimana a Maiorca. La testa di serie numero 1 del torneo supera il tedesco Yannick Hanfmann negli ottavi di finale con il punteggio di 7-5 6-3 in un’ora e 52 minuti e avanza ai quarti di finale nell’ultimo appuntamento prima di Wimbledon.

Una prestazione solida da parte dell’azzurro, che ha fatto del servizio la sua arma principale nel corso dell’incontro. Darderi ha tenuto bene i propri turni di battuta, non concedendo punti facili al tedesco e controllando il match nei momenti chiave. Decisiva è stata la capacità dell’azzurro di mantenere i nervi saldi nelle fasi complicate della partita, che hanno portato Darderi a salvare ben 13 palle break su 13 concesse.

Ai quarti di finale l’italo-argentino affronterà il portoghese Nuno Borges.