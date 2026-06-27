Giorgio Armani Tennis Classic 2026: Darderi sconfitto da Tsitsipas al long tie break

Non si è concluso al meglio il torneo d’esibizione del Giorgio Armani Tennis Classic per Luciano Darderi. L’azzurro è stato battuto da Stefanos Tsitsipas al long tie break per 6-7(4) 6-3 10-8, al termine di un incontro che non ha visto risparmiarsi i due tennisti dal punto di vista agonistico. Dopo un buon avvio nel primo parziale, il numero 18 del ranking ATP ha subito il ritorno del suo avversario, cedendo pian piano alla distanza, con diversi errori commessi nel tie break decisivo. Un altra battuta d’arresto dopo quella precedente nella stessa cornice per mano di Learner Tien. Darderi esordirà a Wimbledon contro Ethan Quinn, reduce dalla sconfitta in finale nella stessa Maiorca contro Alejandro Davidvich Fokinamentre il greco sfiderà Hugo Gaston.