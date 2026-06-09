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Zverev lancia la sfida a Sinner: “Semplicemente il migliore, ma voglio batterlo a Wimbledon”

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
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Alexander Zverev esulta al Roland Garros 2026
Alexander Zverev - Foto Loic Baratoux / IPA

Intervistato dai canali ufficiali ATP dopo la vittoria del Roland Garros 2026, Alexander Zverev ha parlato della sua stagione e delle sconfitte contro Jannik Sinner. “Per fortuna non ho dovuto giocare contro Jannik a Parigi” ha scherzato il fresco campione Slam. Zverev ha poi spiegato che l’azzurro è la sua vera kryptonite: “Mi sentivo bene in campo contro chiunque tranne contro Sinner, questa è la storia della mia stagione finora”.

Ciononostante il numero 3 al mondo non si è sottratto alla sfida: “Questo non significa che io non voglia sfidare Jannik, anzi spero di incrociarlo a Wimbledon però vorrei sentirmi bene anche contro di lui”. Alla domanda su quale sia il problema nei match contro l’italiano, Zverev sorridendo ha ammesso: “Che devo dire? Lui è semplicemente il migliore, non ti lascia respirare e non ti permette di entrare in partita”. Zverev attende la quinta sfida stagionale con Sinner, chissà che non avvenga proprio sull’erba dell’All England Club.

 

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