Sabalenka regina del WTA Tour: 100 settimane da numero 1 del mondo

Aryna Sabalenka è sempre più regina del WTA Tour. La tennista bielorussa ha appena iniziato la sua settimana 100esima settimana al vertice del ranking mondiale, toccando le tre cifre, come solo nove altre tenniste sono riuscite prima di lei. Già dentro la Top 10 all time, con il sorpasso su Lindsay Davenport, ferma a 98, Aryna ha ora nel mirino la romena Justine Henin, stanziata a quota 117. Ma l’aggancio non sarà facile.

Per la numero 1 del mondo, che, in un 2026 tribolato, ha alternato fasi di picco, con tre titoli (un ‘500’ e due WTA 1000), a deludenti scivoloni negli Slam, si prospetta un mese di agosto infuocato. Il distacco dal resto del circuito è abissale, ma alle calcagna c’è sempre lei: Elena Rybakina. La due volte campionessa Slam scalpita dietro le spalle della rivale e soffia sul suo collo, a -494 punti. Decisiva sarà la tournee americana sul cemento. Sabalenka deve difendere i quarti a Cincinnati e il conquistato la passata stagione allo US Open. Al termine di Flushing Meadows, i piani alti del WTA Tour potrebbero essere sovvertiti. Tutto, ovviamente, dipenderà anche dal rendimento della kazaka, che ha voglia di approdare per la prima volta in vetta alla classifica. Per ora Aryna può ancora godersi la vista e festeggiare uno storico traguardo.