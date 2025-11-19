Coppa Davis 2025, Cobolli: “Partita più bella della mia vita”

“Questa credo sia stata la partita più bella della mia vita”. Esordisce così Flavio Cobolli nella conferenza stampa a seguito del match vinto contro Filip Misolic (6-1 6-3) che ha consegnato all’Italia il punto del 2-0 contro l’Austria e la conseguente qualificazione alla semifinale di Coppa Davis.

L’IMPORTANZA DEL PUBBLICO DI CASA

È la prima volta che Bologna ospita le Final Eight di Coppa Davis e il pubblico si è dimostrato ancora una volta un fattore chiave come conferma il numero ventidue del mondo: “Ho sempre sognato di giocare questa competizione in Italia davanti al nostro pubblico. Devo dire che ci ha dato una grande una mano. Sento il sostegno dei tifosi anche durante tutto l’anno e credo che venerdì possano darci una grande mano”.

UN TEAM, UNA FAMIGLIA

Come nelle precedenti edizioni, c’è un ottimo clima in casa Italia. A precisa domanda su come possa cambiare per un giocatore l’essere gestito nel corso dell’anno rispetto alla Coppa Davis, Cobolli risponde così: “Questa è una competizione molto diversa dalle altre, qui ci sono molte più persone. Ho un team che ormai mi conosce e sa come prendermi, sia Filippo (Volandri ndr) che tutti i membri dello staff in questi giorni mi hanno aiutato tanto. A dire il vero lo fanno anche durante tutto l’anno, li sento sempre molto vicini: è come se fossimo una famiglia”.