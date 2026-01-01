Ufficializzato il nuovo Consiglio dei Giocatori dell’ATP per il 2026

Con l’inizio del nuovo anno, l’ATP ha ufficializzato il rinnovo dei propri organi di rappresentanza: tra nomi confermati e volti nuovi, è stato definito il Player Advisory Council per la stagione 2026.

Ma facciamo un passo indietro.

Il Player Advisory Council (Consiglio consultivo dei giocatori), è un organo di rappresentanza dell’ATP composto da tennisti professionisti eletti direttamente dagli stessi giocatori, e ha il compito di rappresentare le esigenze del circuito dall’interno.

La selezione avviene sulla base di fasce di classifica: i giocatori votano i propri rappresentanti all’interno delle categorie di riferimento (Top 50, 51-100 in singolare, Top 75 nel doppio). A questi si aggiungono un rappresentante dei coach, eletto dagli allenatori ATP, e un rappresentante degli ex giocatori.

Il Consiglio si riunisce più volte nel corso della stagione e lavora a stretto contatto con la governance ATP, portando sul tavolo temi come calendario, condizioni di gioco, organizzazione del Tour e aspetti economici. In sostanza, è il canale attraverso cui le domande, le richieste e le priorità dei giocatori vengono raccolte e portate nelle sedi istituzionali.

I membri del Player Advisory Council ATP 2026

Per quanto riguarda la composizione del nuovo Player Advisory Council, nella fascia di singolare riservata ai giocatori tra la posizione numero 1 e la 50 del ranking, sono stati nominati il russo Andrey Rublev e lo spagnolo Pedro Martinez, entrambi confermati rispetto alla precedente stagione. Accanto a loro fanno invece il loro ingresso due volti nuovi: il portoghese Nuno Borges e il belga Zizou Bergs, chiamati a rappresentare la fascia più alta del circuito maschile.

Scendendo alla categoria di singolare che comprende i giocatori dal 51° al 100° posto del ranking, entra nel Consiglio l’argentino Camilo Ugo Carabelli, affiancato dallo statunitense Mackenzie McDonald, che è stato rieletto e affronterà così un secondo mandato consecutivo della durata di tre anni. Resta inoltre nel Player Advisory Council anche lo spagnolo Jaume Munar, che continuerà il proprio lavoro all’interno dell’organo consultivo insieme al cinese Zhizhen Zhang.

Per quanto riguarda invece il doppio, tra i rappresentanti selezionati all’interno della fascia dei migliori specialisti figurano l’italiano Andrea Vavassori, confermato dopo l’elezione della scorsa stagione, e il salvadoregno Marcelo Arevalo, che rappresenta una delle principali novità del nuovo Consiglio.

A completare la composizione del Player Advisory Council 2026 ci sono infine il venezuelano Nicolas Pereira in qualità di rappresentante degli ex giocatori, e l’italiano Federico Ricci per la voce dei coach, ex allenatore di Emil Ruusuvuori e attualmente impegnato nel team di Rei Sakamoto.