Challenger Perugia 2025, day-3: Nardi ai quarti, si ferma Travaglia

Si conclude la terza giornata della 10ª edizione del Challenger di Perugia. Nardi agevole con Ymer. Travaglia si ferma con Svrcina. Esce di scena Lajovic

Luca Nardi express. La testa di serie numero 3 regola in due set Elias Ymer. 6-2 6-4 il punteggio in favore del marchigiano, autore anche oggi, dopo il primo turno dominato con Purtseladze, di una prestazione solida con entrambi i fondamentali. “Oggi ho tenuto molto bene anche in un campo molto veloce. Avere tanto seguito e supporto fa piacere e quando gioco lo sento. Giocare poco serve ed è importante non sprecare troppe energie”, le parole, nell’intervista in campo, di Nardi, che torna a vincere partite consecutive dopo le sconfitte all’esordio a Heilbronn e a Parigi e le uscite al secondo turno a Roma e Torino. Ai quarti di finale il numero 98 del mondo se la vedrà con il francese Luka Pavlovic, dotato di un servizio pesante e di un buon dritto. Un avversario diverso da Ymer e più simile al georgiano Purtseladze affrontato al primo turno. Dopo un ottimo esordio con Tomic, Stefano Travaglia si arrende in due set a Dalibor Svrcina. 6-2 6-3 per il tennista ceco, quest’anno campione Challenger a Pune (India) e Barletta, che venerdì andrà a caccia della sesta semifinale Challenger dell’anno. Il 22enne di Ostrava sta vivendo la miglior stagione della carriera e al momento, in classifica live, occupa il best ranking di 122 del mondo. Manca la seconda vittoria a Perugia Travaglia, che resta fuori dalla top 300 Atp (n.301).

OUT LAJOVIC

Si ferma al secondo turno il cammino di Dusan Lajovic. La testa di serie numero 4 si infrange sul muro Nerman Fatic. 6-2 6-4 il punteggio in favore del bosniaco, reduce dalle qualificazioni e da due match point salvati nel primo turno in main draw con Oriol Roca Batalla. Prova consistente del numero 305 del mondo, che approfitta di un Lajovic poco mobile e, probabilmente, messo in difficoltà dal grande caldo di Perugia. Il serbo, n.136 Atp nel live ranking, settimana prossima sarà a Sassuolo (16-21 giugno) per un altro Challenger 125 su terra. Luka Pavlovic salva due match point e batte al tie-break decisivo Taro Daniel. 2-6 7-5 7-6(6) lo score finale, che premia il tennista francese dopo due ore e 31 di lotta. In stagione ha disputato anche le semifinali dei Challenger di Kigali e Zagabria. Grande occasione mancata dal giapponese, che nel 2025 è riuscito a mettere insieme due vittorie in fila solamente una volta in stagione (Challenger San Diego).

TUTTI I RISULTATI

Luca Nardi (3) b. Elias Ymer 6-2 6-4

Luka Pavlovic b. Taro Daniel (8) 2-6 7-5 7-6(6)

Dalibor Svrcina (5) b. Stefano Travaglia 6-2 6-3

Nerman Fatic b. Dusan Lajovic (4) 6-2 6-4

