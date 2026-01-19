Medvedev: “Contro Sinner e Alcaraz si può vincere, l’ho già fatto negli Slam”

Daniil Medvedev è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in tre set ai danni di Jesper de Jong nel primo turno dell’Australian Open 2026. “Penso che in generale ho giocato abbastanza bene, ma ci sono stati momenti della partita in cui avrei potuto fare meglio, soprattutto al servizio. Mi sentivo bene e, in generale, sono felice. La cosa più importante era vincere tre set: non vedo l’ora di provare a migliorare il mio livello” ha esordito il russo.

Ha poi spiegato la novità nel suo gioco in termini di atteggiamento rispetto al passato: “Quando giocavo al meglio ed ero tra i primi del mondo, mi sentivo sempre considerato un giocatore un po’ difensivo perché posso sostenere scambi da 40 colpi. Ma poi giocavo contro giocatori come Rublev, Auger-Aliassime o grandi battitori e facevo 40 vincenti a fronte dei loro 20, quindi mi chiedevo ‘chi è difensivo?’ Penso che quando gioco bene sono aggressivo, soprattutto al servizio. In risposta, data la mia posizione, è un po’ più difficile, ma una volta trovato il punto giusto cerco di intervenire. È fantastico che la gente mi dica che sembro più aggressivo rispetto all’anno scorso perché non voglio sentire di andare troppo sulla difensiva: vorrebbe dire che non sento bene il mio gioco“.

Dopo aver rivelato che le difficoltà del 2025 fossero “più una questione mentale che tennistica”, Medvedev ha risposto a una domanda su Sinner e Alcaraz: “Giocano semplicemente un tennis migliore degli altri, quindi è dura contro di loro. Non mi vergogno a dire che se giocassi 20 partite – 10 con Jannik e 10 con Carlos -, probabilmente ne perderei molte, ma farei del mio meglio in ognuna di esse per vincere. E ancora, su 10 partite, puoi vincerne alcune: non dirò quante, ma puoi vincere. Anche loro possono avere una giornata no. E poi li ho battuti entrambi a livello Slam. Per me è importante arrivare ad affrontarli – cosa che lo scorso anno non mi è riuscita – perché di solito significa essere ai quarti o in semifinale. Al momento nessuno può metterli in difficoltà con continuità, ma una partita può sempre essere persa“.