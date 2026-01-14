ATP 250 Auckland 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 15 gennaio. Darderi in singolare e in doppio

Il programma con gli orari italiani e l’ordine di gioco di mercoledì 14 gennaio per l’ATP 250 di Auckland 2026. Grande protagonista di giornata Luciano Darderi che prima sarà impegnato sul centrale contro Marcos Giron e poi sul Grandstand per il match di doppio insieme allo spagnolo Inigo Cervantes. Sempre sul centrale si sfidano il numero 1 del seeding Ben Shelton contro il numero 7 Sebastian Baez.
IL PROGRAMMA DI GIOVEDÌ 15 GENNAIO
CENTRE COURT
Ore 23:30 (sera del 14 gennaio in Italia) (4) Darderi vs (SE) Giron
a seguire (1) Shelton vs (7) Baez
a seguire (8) Borges o (Q) Spizzirri vs Marozsan o (2) Ruud
Non prima delle ore 6:30 (5) Norrie o Mpetshi Perricard vs (Q) Medjedovic o (3) Mensik
GRANDSTAND
Non prima delle ore 01:00 Cervantes/Darderi vs Melo/Romboli o (2) Cabral/Miedler