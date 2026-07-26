WTA 250 Praga 2026: Tagger campionessa, è la prima 2008 a vincere un titolo

Lilli Tagger scrive la storia al WTA 250 di Praga 2026: la tennista austriaca è la prima 2008 a vincere un titolo nel circuito WTA. Tagger sconfigge Daria Snigur 7-6(3) 6-2 in 1 ora e 28 minuti. La giovanissima allieva di Francesca Schiavone rimette in piedi il primo set: dopo un avvio in cui avverte la tensione e si ritrova sotto 0-3, rientra quando Snigur serve per il primo set. Dopodiché vince in scioltezza il tie-break. Nel secondo set è proprio Tagger a spezzare l’equilibrio con un break per salire 3-1. Amministra il vantaggio e mette in bacheca un titolo destinato a passare agli annali di questo sport.

Per la classe 2008 si tratta del primo titolo in carriera, vinto alla seconda finale dopo quella persa al WTA 250 di Jiujiang 2025. Grazie allo storico successo, Tagger migliora ulteriormente il proprio best ranking ed entra in Top 50. La stagione 2026 è una parabola di apprendimento continuo per la nativa di Lienz che nel mese di marzo ha vinto la sua prima partita a livello 1000 all’esordio assoluto in categoria (primo turno WTA 1000 Indian Wells). La vittoria del WTA 250 di Praga è la ciliegina sulla torta. Anche Snigur, nonostante la sconfitta, migliora il proprio best ranking trovando a sua volta l’ingresso in Top 50. In stagione vanta anche la semifinale del WTA 250 di Cluj e la vittoria del WTA 125 di Oeiras 2.