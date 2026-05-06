Internazionali d’Italia 2026, Grant: “Spero che Roma sia il trampolino di lancio per la mia carriera”

“Spero che Roma sia il trampolino di lancio per la mia carriera. L’esperienza in Nazionale mi ha fatto crescere, è stata un’esperienza bellissima, sono grata di averla fatta e spero di giocare tante di quelle partite. Essere a contatto con tutte le ragazze mi ha fatto crescere molto”. Così Tyra Grant, in conferenza stampa, dopo la sua prima vittoria in carriera nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2026, arrivata al termine di una bella rimonta nel derby azzurro contro la bergamasca Lisa Pigato (n.141 WTA). 1-6 6-2 6-4, in poco più di due ore di gioco, il punteggio in favore della numero 234 WTA, che scaccia i fantasmi della sconfitta del 2025 contro Ruzic con due match point non sfruttati: “Erano altre condizioni e non ho gestito bene i miei match point. Anche oggi non ho sfruttato un match point, ma sono stata brava a servire bene nel momento più importante”, prosegue Grant, che al secondo turno affronterà la canadese – testa di serie numero 10 – Victoria Mboko: “Al secondo turno avrò una partita non facile. La conosco e so che sarà una bella partita, spero di uscirne vittoriosa”.

INIZIO TESO, POI LA RIMONTA

Inizio di match a marce basse per la 18enne italo-americana, messa sotto pressione dalla grande incisività in risposta di Pigato: “Penso di essere entrata in campo un po’ tesa, mentre Lisa è partita in maniera ottima e ha giocato d’anticipo ed ero un attimo scioccata dal suo gioco. Nel secondo set abbiamo già capito come giocare e ho trovato la quadra, dopo il secondo game mi sono sciolta definitivamente. Il terzo set è stato un po’ più difficile per entrambe tenere un game di servizio, è stato importante tenere la battuta quando contava”.

SU PIGATO

Prestazione in crescendo di Grant, che sapeva dove e come comportarsi contro un’avversaria a lei ben nota come Pigato: “Conoscendola è una giocatrice che risponde molto bene e sapevo di dover servire bene, infatti in momenti di tensione ho faticato e lei riusciva a dettare il gioco. Ho comunicato molto con l’angolo e il clima è sereno e credo di veda in campo”.

PUBBLICO A FAVORE

Pubblico della BNP Paribas Arena che ha sostenuto per tutto l’incontro Grant, che non sente la pressione del caldo tifo del Foro Italico: “Ho sentito che tanti erano dalla mia parte e devo dire che non mi mette pressione, anzi mi ricordavano di rimanere dentro la partita e di non perdere la concentrazione. Il pubblico a favore mi può aiutare”