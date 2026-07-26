Sinner primo ospite della nuova nave da crociera Explora III (FOTO)

Piccola pausa dal campo di allenamento per Jannik Sinner: il numero 1 al mondo è stato il primo ospite a bordo della nuova nave da crociera di Explora Journeys. Si tratta della “Explora III” una nuova nave alimentata a GNL (gas naturale liquefatto), un combustibile fossile pulito ed efficiente, primo passo verso l’obiettivo di una flotta ad impatto zero entro il 2050. Sinner è stato ospite della nave tra il 24 e il 25 di luglio. Nella due giorni si è tenuta anche una cena di beneficienza il cui ricavato è andato a sostegno della Jannik Sinner Foundation e della MSC Foundation.

Sinner sui social si è detto “onorato di essere stato il primo ospite dell’Explora III, grazie a tutto il team di Explora Journeys Team per avermi fatto sentire a casa”. Negli scatti pubblicati dai profili del tennista si vede anche una foto della cena di gala a cui ha presenziato tutto il team: Simone Vagnozzi, Darren Cahill, Alex Vittur e Umberto Ferrara. Com’è noto bisognerà attendere il Masters 1000 di Cincinnati per rivedere in campo Sinner. Come nel 2025, infatti, sarà assente dal Masters 1000 del Canada per recuperare dalle fatiche di Wimbledon e preparare al meglio lo US Open. Difenderà i punti conquistati con le due finali – proprio Cincinnati e New York -, entrambe perse contro Carlos Alcaraz.