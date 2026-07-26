Sorteggio tabellone Atp Masters 1000 Montreal in tv: data, orario, diretta streaming

Data e orario del sorteggio dell’Atp Masters 1000 di Montreal 2026, in programma dal 2 al 13 agosto. Entra nel vivo la stagione nordamericana sul veloce, con il primo dei due appuntamenti ‘1000’ oltreoceano. Ben nota l’assenza di Jannik Sinner, che dopo le fatiche primaverili e di Wimbledon ha deciso di saltare anche quest’anno l’appuntamento canadese. Non ci sarà anche Carlos Alcaraz, che potrebbe invece tornare in campo a Cincinnati. Quindi è caccia aperta al titolo.

ENTRY LIST ATP MONTREAL 2026

Il sorteggio si terrà nella giornata di venerdì 31 luglio, con l’inizio della cerimonia che è previsto alle 17:00 italiane, le 11:00 locali. La compilazione del tabellone potrà essere seguita attraverso aggiornamenti sulle pagine social dell’evento.