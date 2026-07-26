Montepremi Atp Los Cabos 2026: prize money, punti per il ranking

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 250 di Los Cabos 2026, evento in programma dal 27 luglio al 2 agosto. Si vola in Messico, dove Jiri Lehecka è la prima testa di serie di un tabellone che quindi non vede ai nastri di partenza top-10 della classifica mondiale. Il secondo favorito del seeding è Luciano Darderi, le cui condizioni saranno però da tenere d’occhio nel corso dei giorni dopo aver giocato tanto nelle ultime due settimane tra Bastad ed Estoril. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP dell’Atp 250 di Los Cabos.

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO WTA

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

MONTEPREMI ATP 250 LOS CABOS 2026

PRIMO TURNO – $ 7.245 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 11.850 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 27.495 (50 punti)

SEMIFINALE – $ 47.460 (100 punti)

FINALISTA – $80.725 (165 punti)

VINCITORE –$ 138.370 (250 punti)