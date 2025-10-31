Quanto hanno guadagnato in montepremi Sara Errani e Jasmine Paolini nel 2025? I numeri prima delle Finals di Riyadh

Sara Errani e Jasmine Paolini sono protagoniste anche quest’anno in Arabia Saudita per le WTA Finals 2025. Un torneo di prestigioso, che rappresenterebbe la più classica delle ciliegine sulla torta per la coppia azzurra dopo un’annata ricca di soddisfazioni. Impegno duplice – ovviamente – per Jasmine che per la seconda stagione consecutiva è riuscita a centrare la qualificazione anche per il torneo di singolare. Riyadh offre un montepremi molto ricco, ma quanto hanno già guadagnato complessivamente le due azzurre in questo 2025?

Jasmine Paolini quest’anno di soli montepremi sul tour ha incassato 4 milioni 806 mila 997 dollari ($4.806.997) dai quali vanno detratte le tasse da pagare nei vari Paesi che hanno ospitato i tornei, ma ai qualli vanno poi aggiunti i guadagni extra campo. Per Sara Errani, che ha detto addio al singolare al Roland Garros, il prize money totale è di 1 milione 780 mila 136 dollari ($1.870.136). Ma in terra saudita c’è l’opportunità di incrementare ancora di più il bottino.