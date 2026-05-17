Tabellone qualificazioni femminili Roland Garros 2026: tutti gli accoppiamenti. Tante azzurre a caccia del main draw

È stato sorteggiato il tabellone delle qualificazioni femminili del Roland Garros 2026. Le azzurre al via sono Pigato, Bronzetti, Stefanini, Trevisan e Brancaccio che andranno a caccia di un posto nel main draw del secondo Slam stagionale, che prenderà il via sui campi in terra battuta di Parigi.
IL TABELLONE COMPLETO DI QUALIFICAZIONI
(1) Tararudee vs Papamichail
Bulgaru vs Guo
Costoulas vs Mrdeza
Montana vs (19) Preston
(2) Kraus vs Naef
Noha Akugue vs Prozorova
Barthel vs Friedsam
Gorgodze vs (22) Zidansek
(3) Krueger vs (WC) Rouvroy
Giovannini vs Guerrero Alvarez
Stoiana vs (WC) Janicijevic
Jorge vs (28) Kalieva
(4) Vidmanova vs Gao
Tan vs Thandi
Fruhirtova vs Havlickova
Ponchet vs (23) Hon
(5) Sun vs Ma
Vandromme vs Ito
Pigossi vs Liu
Akli vs (26) Kawa
(6) Jimenez Kasintseva vs Pridakina
(WC) Inisan vs Avdeeva
Von Deichmann vs Garland
(WC) Leonard vs (21) Sakatsume
(7) Semenistaja vs Shymanovich
Zavatska vs Zhao
Bronzetti vs Lepchenko
Stefanini vs Charaeva
(8) Cwalinska vs Rame
Itacenko vs Monnet
Yaneva vs Begu
Gjorcheska vs (27) Lamens
(9) Sherif vs Lazaro Garcia
Knutson vs Trevisan
Minnen vs Gasanova
Klimovicova vs (32) Radivojevic
(10) Yuan vs Dart
Sanchez vs Romero Gormaz
Stephsens vs Lee
Falei vs (29) Pigato
(11) Juvan vs Siskova
Marystany Zuleta De Reales vs Belgraver
Kostovic vs Mandlik
Brancaccio vs (27) Quevedo
(12) Salkova vs Podrez
Bandecchi vs (WC) Paquet
Sebo vs Hruncakova
(WC) D. Mpetshi Perricard vs (25) Andreescu
(13) Sramkova vs Cross
Jorge vs You
Masarova vs Carle
Brace vs (24) Timofeeva
(14) Sasnovich vs Osuigwe
Day vs Dodin
(WC) Monnot vs Bassols Ribeira
Ku vs (20) Ka. Pliskova
(15) Korneeva vs Hibino
Rus vs Ortenzi
Riera vs Samson
Montgomery vs (31) Inglis
(16) Kudermetova vs Koevermans
Burillo vs Tomova
(WC) Kokkinis vs Hunter
(WC) Mladenovic vs (30) Wang