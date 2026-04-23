WTA 1000 Madrid 2026, Paolini: “Grata di poter giocare un’altra partita”

Jasmine Paolini si presenta in zona mista dopo la vittoria in rimonta su Laura Siegemund, al termine di un match in cui le difficoltà non sono mancate per la numero uno d’Italia. L’azzurra analizza con lucidità l’andamento della partita, a partire da un avvio complicato: “È stato un primo set davvero difficile, poi sono riuscita a tirare fuori il mio gioco e sono felice per la vittoria. Alla fine mi sentivo meglio, soprattutto più a mio agio in campo”.

IL LAVORO CON IL TEAM

Un successo costruito anche grazie agli aggiustamenti in corso d’opera e al lavoro portato avanti con il team: “Sto cercando di essere più solida e di trovare più fiducia nel mio gioco, che in queste settimane mi è un po’ mancata. Mi sto sentendo meglio e voglio continuare a migliorare”.

Decisivo il passaggio tra primo e secondo set, dove cambia l’inerzia del match: “Sono andata in bagno, ho cercato di resettare e di calmarmi. Ho iniziato bene i primi game del secondo set e questo mi ha dato tranquillità per esprimere il mio gioco. Avevo le idee più chiare e più pazienza, sono contenta di come sia andata anche a livello tennistico”.

GLI OBIETTIVI ATTUALI

Guardando al momento attuale, Paolini è chiara sugli obiettivi: “L’obiettivo è giocare più partite possibili. Sono felice di avere ancora delle chance per migliorare il mio tennis, come ho fatto nel secondo e nel terzo set. Poter giocare un’altra partita significa avere un’altra occasione per trovare la miglior condizione, ed è quello che mi serve di più in questo momento”.

IL SUPPORTO AZZURRO

Sugli spalti del campo 4 non è mancato il supporto italiano, un fattore che Paolini ha sentito: “Mi piace sentire il supporto degli italiani. In alcuni momenti mi ha strappato un sorriso e mi ha aiutato a sciogliere un po’ la tensione, ed è molto importante”.

Paolini tornerà in campo per un posto negli ottavi di finale contro la vincente della sfida tra Baptiste e Quevedo. Un’altra partita, un’altra occasione: esattamente ciò di cui ha bisogno in questa fase della stagione.