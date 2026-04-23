WTA 1000 Madrid 2026: Paolini passa in rimonta su Siegemund

Jasmine Paolini soffre, si complica la vita, ma trova il modo di venirne fuori. La numero 9 del mondo supera in rimonta Laura Siegemund con il punteggio di 3-6 6-2 6-4, in un match più complicato del previsto nel secondo turno del WTA 1000 di Madrid.

L’inizio è tutto in salita: Paolini parte rigida, imprecisa, concede troppo e la tedesca ne approfitta subito, prendendosi il primo set 6-3. La reazione però non tarda ad arrivare. Jasmine alza il livello e rimette in equilibrio il match con un secondo set gestito con autorità. Nel parziale decisivo tra break e controbreak è l’azzurra a chiudere al quarto match point e portare a casa una vittoria pesante.

Un successo che vale più del semplice passaggio del turno: Paolini torna a vincere dopo un periodo non semplice, tra la sconfitta con Sonmez a Stoccarda e lo stop a Miami. Non è ancora la miglior versione della toscana, ma è una vittoria che pesa per fiducia, carattere e capacità di uscire da momenti complicati contro un’avversaria sempre scomoda.

Al prossimo turno affronterà la vincente tra Hailey Baptiste e la wild card spagnola Jessica Bouzas Maneiro, in una partita che può rappresentare un’occasione interessante per provare a prendere ritmo e spingersi più avanti nel torneo.