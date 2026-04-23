Sinner in campo al Santiago Bernabéu con Nadal, Bellingham e Courtois (VIDEO)

È stato finalmente inaugurato il tanto atteso campo da tennis all’interno del Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid. Un evento pensato, in occasione del Masters 1000 di Madrid, per unire due mondi che raramente si incontrano così da vicino: tennis e calcio. Per l’occasione, i primi scambi sul nuovo campo hanno visto protagonisti Jannik Sinner e Jude Bellingham, opposti alla coppia formata da Rafael Nadal e Thibaut Courtois. Un doppio esibizione dal forte impatto mediatico. A rendere ancora più iconico il momento, la presenza sulla sedia del giudice arbitro di Florentino Pérez, presidente del club madrileno.

L’accesso resterà riservato: l’ingresso sarà consentito esclusivamente a sponsor e invitati, senza apertura al pubblico. Un’inaugurazione che conferma l’evoluzione del Bernabéu in chiave multifunzionale, capace di ospitare e valorizzare discipline diverse nel cuore di Madrid.