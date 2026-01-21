Australian Open 2026, Paolini: “Contenta della vittoria in due set, con Jovic sarà tosta”

“Era una partita difficile contro un’avversaria che non ti fa giocare bene, quindi sono contenta di averla portata a casa in due set“. Lo ha dichiarato Jasmine Paolini, intervenuta in conferenza stampa dopo la vittoria contro Magdalena Frech nel secondo turno dell’Australian Open 2026. L’azzurra non è apparsa soddisfatta della prestazione, ma è “contenta lo stesso” della vittoria e dell’accesso al turno successivo. “Non è stata una di quelle giornate in cui dici ‘oggi mi sento bene’ – ha dichiarato, come riporta Ubitennis – C’era vento, facevo fatica a colpire e non mi sentivo benissimo. Ma sono comunque riuscita in qualche modo a stare avanti nel punteggio. Poi quando ci hanno spostato indoor le condizioni sono diventate un pochino migliori“.

LA CRONACA DEL MATCH

Sull’avversaria battuta: “Fin dalla prima palla ha cercato di rubarmi il tempo e ho fatto fatica. L’avevo vista giocare con Sara a Stoccarda e non era stata così aggressiva, forse perché era terra. Ho cercato di tenerla il più possibile dal lato del dritto con qualche palla più arrotata, ma non è stato facile“.

“I momenti più difficili? Uno è stato l’inizio: ero avanti 4-1, ma potevo essere sotto 4-1. E poi il 4-3 nel secondo set, quando ho provato a reagire” ha aggiunto Paolini. Infine un commento sulla sua prossima avversaria, Iva Jovic: “Sarà un match tosto perché lei è un’avversaria in crescita. L’ho affrontata due volte l’anno scorso, ma alla sua età in pochi mesi si fanno grandi progressi. Credo che sia una giocatrice fortissima e ha le idee chiare in campo. Vediamo come va…“