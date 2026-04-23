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WTA 1000 Madrid 2026: medical timeout per Parks contro Li

Redazione
By Redazione
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La statunitense Alycia Parks (foto Creativite Idea)

Medical timeout per Alycia Parks nel corso del match con Ann Li, valido per il secondo turno del WTA 1000 di Madrid 2026. La tennista statunitense ha richiesto un farmaco dal fisioterapista sul punteggio di 2-1 in favore di Li nel terzo parziale. Al momento non sembrano esserci gli estremi per un ipotetico ritiro.

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