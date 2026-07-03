Wimbledon 2026, Djokovic avverte: “Dopo tre partite sento più energie rispetto a tutto il Roland Garros”

Novak Djokovic ha eliminato Arthur Rinderknech al terzo turno di Wimbledon 2026 e durante la conferenza stampa successiva al match ha diramato un avviso ai naviganti: Nole si sente bene. “Mi sento molto meglio e con più energie dopo tre partite qui a Wimbledon rispetto a quante ne avessi in tutto il Roland Garros – ha dichiarato il serbo -, ma è anche logico viste le differenze tra lo sforzo fisico richiesto dalla terra e quello richiesto dall’erba”. La partita contro il francese però è stata un buon test fisico, come riconosciuto dallo stesso Djokovic: “Arthur [Rinderknech, ndr] ha fatto tutto quello che poteva per farmi giocare fuori dalla mia comfort zone“.

Cambiamento delle palline e famiglia

Il 24 volte campione Slam ha elogiato la prestazione offerta da Rinderknech: “Vista la sua altezza si muove molto bene e gioca bene da qualunque punto del campo, è raro trovare dei giocatori così a tutto tondo”. Nel corso della conferenza stampa, Djokovic è tornato anche su un tema che ciclicamente torna in auge presso i tennisti: quello delle palline. Secondo Nole, da qualche anno a questa parte, c’è stato un significativo cambiamento: “Dopo il COVID è cambiato qualcosa con le palline, tutte quelle che usiamo nel Tour e negli Slam reagiscono in modo diverso e sono più lente di prima”.

Infine, il serbo ha voluto dedicare qualche parola alla propria famiglia che è al suo fianco a Wimbledon: “Sono grato di avere i miei figli che mi supportano sul Centrale dell’All England Club, loro sono consapevoli di quello che sta succedendo e per me è un vero dono“. Djokovic ha aggiunto: “I miei bimbi sono sempre molto vocali, riesco a sentirli bene durante le partite”.