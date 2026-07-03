Wimbledon 2026: Sabalenka doma Ostapenko e vola agli ottavi

Risponde presente Aryna Sabalenka. Sul Centrale di Wimbledon 2026, la numero 1 del mondo batte la lettone Jelena Ostapenko con il punteggio di 6-4 6-4 e, in 1 ora e 31 minuti di gioco, accede agli ottavi di finale del Major londinese per la quarta volta in carriera, dopo le edizioni del 2021, 2023 e 2025, conclusesi con la semifinale, il suo miglior risultato ai Championship. In grande spolvero la bielorussa, brava nel primo set a controllare il break ottenuto nel quinto gioco, dopo essere stata costretta ad annullare una palla break in apertura d’incontro. Nel secondo parziale, le due giocatrici perdono completamente il ritmo al servizio: nei primi 6 game, sono 5 i break messi a segno, con Sabalenka che riesce a tenere il turno nel quarto gioco e a rimanere in vantaggio di un break. Sul punteggio di 5-4, Aryna non trema e al secondo match point archivia la pratica Ostapenko.

Dopo la finale persa con Elena Rybakina all’Australian Open e la scioccante sconfitta ai quarti di finale del Roland Garros con Diana Shnaider, la numero 1 del mondo è a caccia del primo titolo Slam stagionale, il quinto della carriera e il primo a Wimbledon, con l’obiettivo di difendere anche il primato nella classifica mondiale dagli assalti della kazaka.

Per un posto ai quarti di finale, Sabalenka sfiderà Naomi Osaka, testa di serie numero 14 del tabellone, per la terza volta nel 2026, la quarta in carriera. Solo una vittoria per la giapponese, a fronte delle 3 vittorie ottenute dalla bielorussa in questa stagione (Masters 1000 di Indian Wells e Madrid e Roland Garros).