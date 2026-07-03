Wimbledon 2026, Djokovic e la proposta a Federer: “Lo voglio sfidare per la 106esima vittoria”

A Wimbledon 2026, Novak Djokovic ha aggiunto un altro record alla sua leggendaria carriera. Il serbo, infatti, grazie alla vittoria in quattro set sul francese Arthur Rinderknech nel match di terzo turno, ha siglato la 105esima vittoria nel Major londinese, pareggiando il record assoluto del 20 volte campione Slam Roger Federer, il giocatore più vincente nella storia di questo torneo (8). Nell’intervista a caldo in campo, “Nole” ha parlato proprio di questo traguardo e della possibilità di superare il campione svizzero già nella prossima partita, in cui se la vedrà con il russo Roman Safiullin (n.132 ATP) agli ottavi di finale. Con l’umorismo che lo contraddistingue, il serbo ha dato una risposta che ha scatenato gli applausi del Centrale: “Propongo una sfida tra me e Roger (Federer ndr.) per la vittoria numero 106“.