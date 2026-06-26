Tabellone maschile Wimbledon 2026: tutti gli accoppiamenti

Sorteggiato il tabellone maschile di Wimbledon 2026. Il terzo Slam della stagione prenderà il via il 29 giugno e si chiuderà il 12 luglio. Assente il campione in carica Carlos Alcaraz, Jannik Sinner è il favorito da testa di serie numero uno. Alexander Zverev è la seconda forza del tabellone. Fuori per infortunio anche Lorenzo Musetti – semifinalista nel 2024 – ma ci saranno altri tre italiani nelle teste di serie: Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi.
IL TABELLONE COMPLETO
PARTE ALTA
(1) Sinner vs Kecmanovic
Borges vs (Q) Boyer
Vukic vs Brooksby
Nava vs (31) Buse
(23) Jodar vs (WC) Gill
Shapovalov vs Carreno Busta
(Q) Mochizuki vs (Q) Basing
Quinn vs (14) Darderi
(11) Ruud vs Hurkacz
Medjedovic vs Ofner
(Q) Kwon vs Landaluce
Muller vs (21) Paul
(28) Nakashima vs (WC) Pinnington Jones
Struff vs Baez
Carabelli vs Merida
Cilic vs (8) Medvedev
(3) Auger-Aliassime vs Shevchenko
Walton vs Prizmic
Vallejo vs (Q) Mejia
(Q) Zheng vs (26) Norrie
(22) Davidovich Fokina vs Cerundolo
Tirante vs Marozsan
Van Assche vs Fucsovics
Svrcina vs (16) Tien
(12) Rublev vs (Q) Safiullin
Kovacevic vs Van De Zandschulp
De Jong vs Hijikata
Bautista Agut vs (24) Fonseca
(25) Rinderknech vs (Q) Tarvet
Trungelliti vs Damm
(Q) Gaston vs Tsitsipas
Wu vs (7) Djokovic
PARTE BASSA
(5) De Minaur vs Burruchaga
Mannarino vs Droguet
Bellucci vs Svajda
Majchrzak vs (30) Tabilo
(19) Khachanov vs (Q) Harris
Hanfmann vs Mpetshi Perricard
Griekspoor vs Duckworth
Navone vs (9) Cobolli
(15) Mensik vs (WC) Samuel
(Q) Sweeney vs (WC) Dimitrov
(WC) Wawrinka vs Berrettini
Collignon vs (20) Fils
(27) Humbert vs Bergs
Shimabukuro vs (Q) Faria
Dzumhur vs (WC) Fery
(Q) Virtanen vs (4) Shelton
(6) Fritz vs Draper
Kypson vs (Q) McDonald
Bonzi vs Diallo
Sonego vs (29) Etcheverry
(17) Tiafoe vs Atmane
Kopriva vs Choinski
(Q) Jacquet vs (Q) Gaubas
Kokkinakis vs (10) Bublik
(13) Lehecka vs Popyrin
Molcan vs Altmaier
Michelsen vs (WC) Fearnley
Munar vs (18) Cerundolo
(32) Arnaldi vs Halys
Moutet vs Giron
Royer vs (WC) Wendelken
Blockx vs (2) Zverev