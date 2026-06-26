NewsWimbledon

Tabellone maschile Wimbledon 2026: tutti gli accoppiamenti

Redazione
By Redazione
2 Min Read
Jannik Sinner a Wimbledon 2025
Jannik Sinner - Foto Chine Nouvelle/SIPA

Sorteggiato il tabellone maschile di Wimbledon 2026. Il terzo Slam della stagione prenderà il via il 29 giugno e si chiuderà il 12 luglio. Assente il campione in carica Carlos Alcaraz, Jannik Sinner è il favorito da testa di serie numero uno. Alexander Zverev è la seconda forza del tabellone. Fuori per infortunio anche Lorenzo Musetti – semifinalista nel 2024 – ma ci saranno altri tre italiani nelle teste di serie: Flavio Cobolli, Luciano Darderi  e Matteo Arnaldi.

IL TABELLONE COMPLETO

PARTE ALTA

(1) Sinner vs Kecmanovic
Borges vs (Q) Boyer

Vukic vs Brooksby
Nava vs (31) Buse

(23) Jodar vs (WC) Gill
Shapovalov vs Carreno Busta

(Q) Mochizuki vs (Q) Basing
Quinn vs (14) Darderi

(11) Ruud vs Hurkacz
Medjedovic vs Ofner

(Q) Kwon vs Landaluce
Muller vs (21) Paul

(28) Nakashima vs (WC) Pinnington Jones
Struff vs Baez

Carabelli vs Merida
Cilic vs (8) Medvedev

(3) Auger-Aliassime vs Shevchenko
Walton vs Prizmic

Vallejo vs (Q) Mejia
(Q) Zheng vs (26) Norrie

(22) Davidovich Fokina vs Cerundolo
Tirante vs Marozsan

Van Assche vs Fucsovics
Svrcina vs (16) Tien

(12) Rublev vs (Q) Safiullin
Kovacevic vs Van De Zandschulp

De Jong vs Hijikata
Bautista Agut vs (24) Fonseca

(25) Rinderknech vs (Q) Tarvet
Trungelliti vs Damm

(Q) Gaston vs Tsitsipas
Wu vs (7) Djokovic

PARTE BASSA

(5) De Minaur vs Burruchaga
Mannarino vs Droguet

Bellucci vs Svajda
Majchrzak vs (30) Tabilo

(19) Khachanov vs (Q) Harris
Hanfmann vs Mpetshi Perricard

Griekspoor vs Duckworth
Navone vs (9) Cobolli

(15) Mensik vs (WC) Samuel
(Q) Sweeney vs (WC) Dimitrov

(WC) Wawrinka vs Berrettini
Collignon vs (20) Fils

(27) Humbert vs Bergs
Shimabukuro vs (Q) Faria

Dzumhur vs (WC) Fery
(Q) Virtanen vs (4) Shelton

(6) Fritz vs Draper
Kypson vs (Q) McDonald

Bonzi vs Diallo
Sonego vs (29) Etcheverry

(17) Tiafoe vs Atmane
Kopriva vs Choinski

(Q) Jacquet vs (Q) Gaubas
Kokkinakis vs (10) Bublik

(13) Lehecka vs Popyrin
Molcan vs Altmaier

Michelsen vs (WC) Fearnley
Munar vs (18) Cerundolo

(32) Arnaldi vs Halys
Moutet vs Giron

Royer vs (WC) Wendelken
Blockx vs (2) Zverev

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS