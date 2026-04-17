ATP 500 Barcellona 2026: Musetti trova Fils ai quarti, cosa aspettarci?

Lorenzo Musetti sfiderà Arthur Fils per un posto in semifinale all’ATP 500 di Barcellona 2026. Il carrarino torna nei quarti di un cinquecento dal settembre scorso, quando all’ATP 500 di Pechino si ritirò contro Learner Tien. In stagione, invece, si tratta della terza volta tra i migliori otto su cinque tornei disputati. Già all’ATP 250 di Hong Kong e all’Australian Open, infatti, Musetti si era spinto così avanti raggiungendo poi la finale del primo torneo stagionale e proprio i quarti dello Slam di Melbourne, dove arrivò l’infortunio contro Novak Djokovic. Dopodiché un mese di stop e due uscite al primo turno ai Masters 1000 di Indian Wells e Monte-Carlo.

Anche Arthur Fils è al rientro da un infortunio, ma nel suo caso si è trattato di uno stop più grave: una frattura da stress alla schiena ha compromesso la seconda metà della stagione 2025. Dopo 6 mesi lontano dai campi, il francese è tornato in ottima condizione raggiungendo la finale dell’ATP 500 di Doha, i quarti nel Masters 1000 di Indian Wells e la semifinale al Masters 1000 di Miami.

Precedenti e rendimento sul rosso

Tra Musetti e Fils esistono due precedenti, entrambi a livello 1000, entrambi al terzo turno. A Monte-Carlo nel 2024 vinse l’azzurro 6-3 7-5, mentre a Indian Wells nel 2025 ad imporsi fu il transalpino per 3-6 7-6 6-3. Il classe 2004 francese, inoltre, ha vinto due titoli sul rosso (ATP 250 di Lione 2023 e ATP 500 di Amburgo 2024), mentre l’azzurro ne ha vinto uno solo (ATP 500 di Amburgo 2022), giocando altre due finali sul rosso tra cui quella del Masters 1000 di Monte-Carlo 2025. Entrambi hanno vinto il primo titolo in carriera sulla terra. Il match, in programma sulla “Pista Rafa Nadal” non prima delle 16:00, andrà in onda su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.