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Wimbledon 2026: Sinner arriva ad allenarsi prima della semifinale contro Djokovic (VIDEO)

Francesco Petrucci
By Francesco Petrucci
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Jannik Sinner a Wimbledon 2026
Jannik Sinner - Foto PA Wire/PA Images/ipa

Jannik Sinner è pronto per scendere in campo venerdì 10 luglio contro Novak Djokovic, match valido per le semifinali di Wimbledon 2026. L’azzurro effettuerà la rifinitura sul campo 16, con l’obiettivo di mettere a punto gli ultimi dettagli e rivedere anche i più piccoli particolari prima dell’inizio del tanto atteso incontro sul campo Centrale dell’All England Club, per il dodicesimo appuntamento tra i due.

 

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