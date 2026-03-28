WTA 1000 Miami 2026, trionfo Sabalenka: batte Gauff e completa il Sunshine Double

Aryna Sabalenka non si ferma più: batte la padrona di casa Coco Gauff e conquista il titolo anche nel WTA 1000 di Miami 2026, dopo il trionfo nel 1000 di Indian Wells contro Elena Rybakina. 6-2 4-6 6-3 in due ore e 10 minuti per la bielorussa che con questa vittoria diventa solamente la quinta giocatrice a completare il Sunshine Double, ovvero vincere consecutivamente i tornei di Indian Wells e Miami, uno dei traguardi più prestigiosi da raggiungere durante la stagione per un tennista. Si tratta del secondo titolo consecutivo in Florida per la numero 1 del mondo, dopo la vittoria dello scorso anno in finale contro un’altra statunitense, Jessica Pegula, per 7-5 6-2.
In questa partita la bielorussa è tornata a perdere un set contro un avversaria che non sia Rybakina: non accadeva dalle WTA Finals dello scorso anno quando in semifinale sconfisse Amanda Anisimova in tre set, per poi cedere contro la kazaka all’ultimo atto del torneo di Riyadh.
Numeri pazzeschi per Sabalenka in questo 2026: terzo titolo stagionale su 4 finali disputate, 23esima vittoria su 24 partite e una striscia aperta di dodici vittorie consecutive. Sempre più in testa nella classifica mondiale, la bielorussa sembra veramente inarrestabile, in vista della stagione sulla terra battuta, con l’obiettivo di portarsi a casa il primo Roland Garros della carriera, dopo la finale persa lo scorso anno proprio contro Gauff.
LA FINALE
Parte forte la numero 1 del mondo: break in apertura di set, consolidato nel game successivo per fare 2-0. Gestione perfetta da parte della bielorussa che non concede alcuna chance all’avversaria per recuperare il break. Sul punteggio di 4-2 Sabalenka ottiene il secondo break dell’incontro e nell’ottavo game chiude senza problemi il primo parziale per 6 giochi a 2.
Ad inizio secondo set Gauff prova a rimettersi in partita: prima mantiene la battuta, poi si conquista la prima palla break del suo match, prontamente annullata dalla bielorussa. Sul 2-2, Gauff al servizio spreca un 40-0 di vantaggio, ma ai vantaggi neutralizza una chance di break per portarsi sul 3-2. L’americana gioca benissimo e al decimo game, dopo aver annullato 3 palle break nel set, strappa il servizio a Sabalenka per vincere il secondo parziale 6-4.
La numero 1 del mondo rimane concentrata e reagisce immediatamente: nel primo gioco del terzo set ottiene il terzo break della sua partita. Risulterà decisivo poiché Gauff non riesce mai a impensierirla in maniera concreta. Un secondo break, arrivato nel nono gioco, consente alla bielorussa di chiudere 6-3 e sollevare l’ambito trofeo.