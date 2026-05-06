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Internazionali d’Italia 2026: match interrotti per pioggia, cancellata Cinà-Blockx – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Redazione
By Redazione
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Foro Italico - Foto Ray Giubilo

Sono stati interrotti alcuni match agli Internazionali d’Italia per pioggia. Interrotte le partite di primo turno del main draw maschile e femminile. Seguiranno aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO 18.55 – Gioco interrotto in Tabilo-Carreno Busta ma senza far rientrare i giocatori negli spogliatoi

AGGIORNAMENTO 18.56 – Il gioco riprende, ma la pioggia non diminuisce

AGGIORNAMENTO 18.57 – Interrotte Galfi-Potapova, Selekhmeteva-Masarova, Boulter-Lys, Pliskova-Bouzas Maneiro e Starodubtseva-Waltert

AGGIORNAMENTO 18.58 – Tutti i giocatori rientrano negli spogliatoi, solamente Tabilo-Carreno Busta attendono in campo un miglioramento delle condizioni

AGGIORNAMENTO 18.59 – Rientrano negli spogliatoi anche Tabilo e Carreno Busta

AGGIORNAMENTO 19.10 – Resta costante la pioggia, sono stati coperti tutti i campi

AGGIORNAMENTO 19.16 – Il gioco non riprenderà prima delle 19.30

AGGIORNAMENTO 19.26 – Il gioco non riprenderà prima delle 20.00

AGGIORNAMENTO 19.30 – Oltre ai match interrotti, rischiano di slittare a domani Cocciaretto-Kraus, Cinà-Blockx, Basiletti-Tomljanovic, Fearnley-Mpetshi Perricard, Fucsovics-Prizmic, McNally-Kasatkina

AGGIORNAMENTO 19.35 – L’intensità della pioggia sembra essere diminuita.

AGGIORNAMENTO 19.38 – Gli addetti ai lavori iniziano a scoprire il Centrale.

AGGIORNAMENTO 19.42 – Pioggia leggera sul Foro Italico, iniziano i lavori per scoprire anche la BNP Paribas Arena e i campi secondari.

AGGIORNAMENTO 19.46 – La pioggia ha smesso di scendere sui campi del Foro Italico, restano comunque nuvole all’orizzonte.

AGGIORNAMENTO 19.50 – Proseguono le manovre per scoprire la BNP Paribas Arena.

AGGIORNAMENTO 20.00 – Stanno terminando i lavori di rimozione dei teli sulla BNP Paribas Arena e i campi secondari.

AGGIORNAMENTO 20.02 – Elisabetta Cocciaretto e Sonja Kraus fanno il loro ingresso sul campo Centrale

AGGIORNAMENTO 20.04 – Sulla BNP Paribas Arena i teli sono stati totalmente rimossi.

AGGIORNAMENTO 20.06 – Si procede a sistemare il campo con gli addetti ai lavori sulla BNP Paribas Arena

AGGIORNAMENTO 20.08Cocciaretto e Kraus proseguono il riscaldamento per iniziare il match

AGGIORNAMENTO 20.10 – Il primo turno tra Cocciaretto e Kraus inizia sul Campo Centrale

AGGIORNAMENTO 20.13 – Tabilo e Carreno Busta tornano in campo

AGGIORNAMENTO 20.19 – Tutti i match precedentemente interrotti sono iniziati nuovamente, tranne il match sulla Supertennis Arena

AGGIORNAMENTO 20.25- Anche il match tra Pliskova e Bouzas Maneiro sulla SuperTennis Arena riprende.

AGGIORNAMENTO 21.53 – Interrotta Basiletti-Tomljanovic.

AGGIORNAMENTO 21.55 – Gli addetti ai lavori coprono il Centrale con i teloni, servirà attendere per Cinà-Blockx

AGGIORNAMENTO 21.58 – Il gioco riprenderà non prima delle 22.30.

AGGIORNAMENTO 22.20 – Cancellati tutti i match, il gioco riprenderà domani

Proseguiranno o inizieranno domani:
Basiletti-Tomljanovic sul 5-3 per Basiletti
Waltert-Starodubtseva 7-5 4-6 4-1 per Waltert
Prizmic-Fucsovics sul 6-4 per Prizmic
Fearnley-Mpetshi Perricard 5-3
Cinà-Blockx

 

 

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