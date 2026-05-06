Internazionali d’Italia 2026: match interrotti per pioggia, cancellata Cinà-Blockx – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Sono stati interrotti alcuni match agli Internazionali d’Italia per pioggia. Interrotte le partite di primo turno del main draw maschile e femminile. Seguiranno aggiornamenti.
AGGIORNAMENTO 18.55 – Gioco interrotto in Tabilo-Carreno Busta ma senza far rientrare i giocatori negli spogliatoi
AGGIORNAMENTO 18.56 – Il gioco riprende, ma la pioggia non diminuisce
AGGIORNAMENTO 18.57 – Interrotte Galfi-Potapova, Selekhmeteva-Masarova, Boulter-Lys, Pliskova-Bouzas Maneiro e Starodubtseva-Waltert
AGGIORNAMENTO 18.58 – Tutti i giocatori rientrano negli spogliatoi, solamente Tabilo-Carreno Busta attendono in campo un miglioramento delle condizioni
AGGIORNAMENTO 18.59 – Rientrano negli spogliatoi anche Tabilo e Carreno Busta
AGGIORNAMENTO 19.10 – Resta costante la pioggia, sono stati coperti tutti i campi
AGGIORNAMENTO 19.16 – Il gioco non riprenderà prima delle 19.30
AGGIORNAMENTO 19.26 – Il gioco non riprenderà prima delle 20.00
AGGIORNAMENTO 19.30 – Oltre ai match interrotti, rischiano di slittare a domani Cocciaretto-Kraus, Cinà-Blockx, Basiletti-Tomljanovic, Fearnley-Mpetshi Perricard, Fucsovics-Prizmic, McNally-Kasatkina
AGGIORNAMENTO 19.35 – L’intensità della pioggia sembra essere diminuita.
AGGIORNAMENTO 19.38 – Gli addetti ai lavori iniziano a scoprire il Centrale.
AGGIORNAMENTO 19.42 – Pioggia leggera sul Foro Italico, iniziano i lavori per scoprire anche la BNP Paribas Arena e i campi secondari.
AGGIORNAMENTO 19.46 – La pioggia ha smesso di scendere sui campi del Foro Italico, restano comunque nuvole all’orizzonte.
AGGIORNAMENTO 19.50 – Proseguono le manovre per scoprire la BNP Paribas Arena.
AGGIORNAMENTO 20.00 – Stanno terminando i lavori di rimozione dei teli sulla BNP Paribas Arena e i campi secondari.
AGGIORNAMENTO 20.02 – Elisabetta Cocciaretto e Sonja Kraus fanno il loro ingresso sul campo Centrale
AGGIORNAMENTO 20.04 – Sulla BNP Paribas Arena i teli sono stati totalmente rimossi.
AGGIORNAMENTO 20.06 – Si procede a sistemare il campo con gli addetti ai lavori sulla BNP Paribas Arena
AGGIORNAMENTO 20.08 – Cocciaretto e Kraus proseguono il riscaldamento per iniziare il match
AGGIORNAMENTO 20.10 – Il primo turno tra Cocciaretto e Kraus inizia sul Campo Centrale
AGGIORNAMENTO 20.13 – Tabilo e Carreno Busta tornano in campo
AGGIORNAMENTO 20.19 – Tutti i match precedentemente interrotti sono iniziati nuovamente, tranne il match sulla Supertennis Arena
AGGIORNAMENTO 20.25- Anche il match tra Pliskova e Bouzas Maneiro sulla SuperTennis Arena riprende.
AGGIORNAMENTO 21.53 – Interrotta Basiletti-Tomljanovic.
AGGIORNAMENTO 21.55 – Gli addetti ai lavori coprono il Centrale con i teloni, servirà attendere per Cinà-Blockx
AGGIORNAMENTO 21.58 – Il gioco riprenderà non prima delle 22.30.
AGGIORNAMENTO 22.20 – Cancellati tutti i match, il gioco riprenderà domani
Proseguiranno o inizieranno domani:
Basiletti-Tomljanovic sul 5-3 per Basiletti
Waltert-Starodubtseva 7-5 4-6 4-1 per Waltert
Prizmic-Fucsovics sul 6-4 per Prizmic
Fearnley-Mpetshi Perricard 5-3
Cinà-Blockx