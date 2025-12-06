United Cup 2026, svelati i capitani: Stefano Cobolli guiderà l’Italia

Sono stati ufficializzati i nomi dei capitani delle squadre che prenderanno parte alla United Cup 2026. Giunta alla quarta edizione, la competizione è in programma dal 2 all’11 gennaio in Australia – tra Perth e Sydney – e vedrà sfidarsi 18 nazionali, divise in 6 giorni. Tra queste è presente anche l’Italia, che sarà guidata da Stefano Cobolli. Il padre e coach di Flavio – numero due azzurro alle spalle di Jasmine Paolini – si inserisce dunque in una lista in cui spiccano nomi del calibro di Lleyton Hewitt, Tim Henman e Stan Wawrinka. Di seguito l’elenco completo dei capitani.

Usa – Michael Russell

Canada – Gabriela Dabrowski

Italia – Stefano Cobolli

Australia – Lleyton Hewitt

Gran Bretagna – Tim Henman

Germania – Alexander Zverev Sr

Belgio – Christopher Heyman

Francia – Lucas Pouille

Polonia – Mateusz Terczynski

Spagna – Miguel Sanchez

Cechia – Jiri Novak

Grecia – Petros Tsitsipas

Giappone – Go Soeda

Argentina – Sebastian Gutierrez

Olanda – Tallon Griekspoor

Svizzera – Stan Wawrinka

Norvegia – Christian Ruud

Cina – Di Wu