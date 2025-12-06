United Cup 2026, svelati i capitani: Stefano Cobolli guiderà l’Italia

Sono stati ufficializzati i nomi dei capitani delle squadre che prenderanno parte alla United Cup 2026. Giunta alla quarta edizione, la competizione è in programma dal 2 all’11 gennaio in Australia – tra Perth e Sydney – e vedrà sfidarsi 18 nazionali, divise in 6 giorni. Tra queste è presente anche l’Italia, che sarà guidata da Stefano Cobolli. Il padre e coach di Flavio – numero due azzurro alle spalle di Jasmine Paolini – si inserisce dunque in una lista in cui spiccano nomi del calibro di Lleyton Hewitt, Tim Henman e Stan Wawrinka. Di seguito l’elenco completo dei capitani.
Usa – Michael Russell
Canada – Gabriela Dabrowski
Italia – Stefano Cobolli
Australia – Lleyton Hewitt
Gran Bretagna – Tim Henman
Germania – Alexander Zverev Sr
Belgio – Christopher Heyman
Francia – Lucas Pouille
Polonia – Mateusz Terczynski
Spagna – Miguel Sanchez
Cechia – Jiri Novak
Grecia – Petros Tsitsipas
Giappone – Go Soeda
Argentina – Sebastian Gutierrez
Olanda – Tallon Griekspoor
Svizzera – Stan Wawrinka
Norvegia – Christian Ruud
Cina – Di Wu