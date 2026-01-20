Challenger Oeiras 1 2026, Passaro parte forte: Hemery battuto e secondo turno conquistato

Esordio vincente per Francesco Passaro al Challenger 100 di Oeiras 1, sul cemento indoor. Il perugino, reduce dal secondo turno delle qualificazioni dell’Australian Open, non ha faticato più di tanto per superare Calvin Hemery con il punteggio di 7-6(6) 6-2, conquistando così l’accesso al secondo turno.
Passaro, guidato da Stefano Pescosolido, è la quarta testa di serie del torneo e affronterà nel prossimo match il vincente della sfida tra Alexis Galarneau e Stefan Kozlov.
Il Challenger portoghese si conferma, come sempre, di grande prestigio, con la presenza di numerosi giocatori di alto livello come Rodionov, Gaubas, Riedi, Kukushkin e Lajal, tutti approdati al secondo turno.
LA PARTITA
Primo set molto equilibrato, dominato dai servizi: soltanto due le palle break concesse, entrambe annullate prontamente dal francese. Il parziale si è quindi deciso al tie-break, dove Francesco, dopo aver mancato tre set point sul 6-3, è riuscito comunque a imporsi 8-6.
Nel secondo set non c’è stata partita: Passaro ha alzato ulteriormente il livello, piazzando un parziale di quattro game consecutivi che gli ha permesso di chiudere l’incontro con il punteggio finale di 7-6 6-2.